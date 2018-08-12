В Сумской области пограничники обстреляли прорывавшийся из России УАЗ

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Сотрудники Госпогранслужбы Украины (ГПС) в Сумской области со стрельбой задержали УАЗ, перевозивший из России около полусотни баулов с шубами и кожаными изделиями.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент произошел в районе села Грабовское в Краснопольском районе.

Отмечается, что водитель не остановился по просьбе пограничников и попытался наехать на одного из них. После предупредительных выстрелов он продолжил движение, и только когда сотрудники ГПС открыли огонь по УАЗу, авто остановилось.

Кроме баулов с одеждой в машине обнаружили коробки с бижутерией и наручными часами.

Ранее сообщалось, что в зоне ООС на Донбассе военнослужащие ВСУ задержали гражданина России по подозрению в шпионаже - мужчина снимал на мобильный телефон позиции украинских военных.