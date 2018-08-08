«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника

На Закарпатье напали на пограничника.

На Закарпатье совершено нападение на украинского пограничника.

Как сообщает Госпогранслужба, офицера избила группа контрабандистов, а один из них выстрелил солдату в спину из травматического оружия. Оружие уже изъято.

Читайте такжеВ Украине готовы рвать всех за свое право вороватьИнцидент произошел после того, как пограничники отследили контрабандистов возле Великого Бычкова: на территорию одного из местных домов приземлился квадрокоптер с незаконной «передачкой» из Румынии. Несанкционированный «визит» румынских товаров и пресекли украинские пограничники, чем знатно разозлили злоумышленников.

Двух нападавших удалось задержать, а вот личность третьего пока устанавливается. Заведено уголовное дело.

Ранее на Волыни контрабандисты пытались пролезть в Польшу, прикинувшись лосями. В своих стремлениях улизнуть от недремлющего ока украинских пограничников контрабандисты идут на все.

Как сообщалось, после стрельбы по местным жителям в Черновцах повысили военного и дали премию в 10 тысяч. «Чтоб военные и в дальнейшем стрелять, ну то есть исполнять свои служебные обязанности, не боялись», – аргументировали свое решение в гарнизоне.

Напомним, немецкая газета Süddeutsche Zeitung провела собственное расследование и выяснила, что махинации при оформлении товаров на таможне наносят украинскому бюджету ущерб в $4,8 млрд ежегодно.