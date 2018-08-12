На Донбассе военнослужащие ВСУ задержали россиянина за съемку их позиций на телефон

Боец ВСУ / facebook.com

В зоне ООС на Донбассе военнослужащие ВСУ задержали гражданина России по подозрению в шпионаже - мужчина снимал на мобильный телефон позиции украинских военных.

Об этом сообщается на странице Штаба операции объединенных сил в Facebook.

По словам задержанного, он является туристом и приехал на оккупированную территорию Украины из Сургута.

"Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "туриста"... среди исторических и культурных памятников в Украине интересовали только позиции подразделений Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Имя мужчины не раскрывается. На опубликованном фото паспорта видно, что мужчина родился в Донецкой области Украинской ССР.

Ранее сообщалось, что в городе Соледар Донецкой области военнослужащий одной из частей ВСУ застрелил сослуживца из автомата.