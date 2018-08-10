"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"

Иллюстративное фото / 24 канал

В Черниговской области военнослужащий ВСУ умер от алкогольного отравления по дороге в больницу.

Такое сообщение опубликовал местный портал «ЧЕline» со ссылкой на собственные источники.

«В Черниговский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера экстренной медицинской помощи, про то что во время транспортировки из поселка городского типа Гончаровское в больницу в карете «скорой» умер военнослужащий, 47-летний житель Киева», — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, предварительная причина смерти − шок во время алкогольного делирия (в народе называемой «белой горячкой»).

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине группа людей умерла, отравившись "паленой водкой".