В Харькове охранник супермаркета устроил разборки с дракой из-за кражи дезодоранта: опубликовано видео

Момент инцидента / скриншот

В соцсети Facebook был опубликован видеоролик, в котором охранник харьковского супермаркета Basket с дракой пытался задержать покупателям, вынесшего неоплаченный дезодорант.

В ролике заметно, что по щеке из виска мужчины стекает кровь, а охранник держит его за футболку и требует вернуть товар в супермаркет.

"Охрана супермаркета "Basket" занимается самоуправством, бьет людей и думает, что ей это можно. А администрация магазина поддерживает такой метод задержания. Еле отбили этого мужчину", - именно так был подписан видеоролик в Facebook.

Также известно, что конфликт произошел неподалеку от дома№19 на улице Светлая.

В комментарии порталу "057" управляющая супермаркетом Анна Оганисян заявила, что голову мужчина травмировал, ударившись об дерево.

"У нас есть видео, подтверждающее, что мужчина положил дезодорант в сумку, не оплатил и вышел. Когда он покинул предкассовую зону, охранник предложил ему остановиться. Но мужчина начал убегать и бросил товар под соседний ларек. Потом этот товар забрал и унес другой наш посетитель. Никто никого не бил. В этой потасовке, когда его пытались задержать, он, выворачиваясь, просто ударился об дерево. Если внимательно посмотреть на видео, то можно увидеть у человека возле раны грязь от коры дерева. Грязного места не было бы при обычном ударе", − заявила она.

Как сообщают представители харьковской полиции, информация о факте кражи дезодоранта была внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 185 УК Украины. Кроме того, никаких заявлений к ним от мужчины по поводу легких телесных повреждений пока не поступало.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевском супермаркете охранники незаконно закрыли и обыскали школьниц.