"Ты кто такое, не мужик и не баба". Во львовском трамвае мужчина кинулся с кулаками на активистку-трансгендера

Анастасия Кристель Домани / facebook.com/anastasiaevakristeldomani

Во Львове в общественном транспорте подверглась избиению известная активистка-трансгендер Анастасия Кристель Домани.

Соответствующее сообщение было опубликовано самой пострадавшей в социальной сети Facebook.

Она рассказала, что заехала во Львов по пути с известного горнолыжного курорта Славское. В трамвае к ней пристал один из пассажиров, который сходу начал "грубить и хамить".

"Вчера меня побили, впервые в жизни, на почве ненависти и по причине моей гендерной идентичности. Возвращаясь с Zelena Academia (Славское, 13-19 августа) часть группы заехала во Львов, в 18.05 я посадила на поезд трех участниц и стала ждать трамвай №6 в центр города, чтобы встретиться с остальными участницами. Собралось немало людей на конечной, подъехал трамвай и заходя в передние двери уперлась в мужчину, который пытался купить талон у водителя, не проходя в салон. Сделала ему замечание, так как меня сзади подталкивали другие пассажиры. Тот резко огрызнулся, я ответила", - написала Домани.

Она также сообщила, что агрессивный пассажир мужчина громко обсуждать ее внешность угрожать "сейчас позову братков", а также заявил о том, что бывший "беркутовец".

"Мужик стал громко обсуждать мою внешность, кричать "что это зашло?", ты кто такое, не мужик и не баба", "чего в юбку вырядился", подсел ко мне на свободное справа от меня сидение и хватая за локти угрожал: "выйдем на моей остановке, я з тобою разберусь, сейчас братков вызову, я бывший "беркутовец", так что знаешь, что тебе светит", - написала она.

Через несколько остановок мужчина снова подсел к Домани, вновь нагнетал градус беседы, а потом накинулся с кулаками.

"Эта мразь снова подсаживается ко мне (к несчастью, в наполовину забитом трамвае это место никто не занял или боялся занять, хотя мне это могло помочь) и начинает нагнетать градус разговора, - ему выходить на следующей. Я вижу его руки, глаза, следит за моим телефоном, - понимаю, что сейчас что-то будет. На полуслове он бьет меня в правую часть скулы, очки разбиваются, головой, от силы удара достаю ручку переднего сиденья, потом два удара еще - в лоб и голову", − написала она.

Нападавший / facebook.com/anastasiaevakristeldomani

/ facebook.com/anastasiaevakristeldomani

Домани успела сфотографировать злоумышленника, прежде чем он вышел из трамвая. Добравшись до центра Львова, она отправилась в отделение вместе с друзьями и написала заявление. После полиции друзья отвезли Домани к медикам, которые зафиксировали побои и оказали первую медпомощь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США разработчик игр-трансгендер согшла себя из-за многолетней травли.