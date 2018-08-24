"Не был алкоголиком, не курил". В Киеве в авто сгорел человек, фото с места трагедии

В Киеве в машине сгорел мужчина / facebook.com/dtp.kiev.ua

В Голосеевском районе Киева в своей машине УАЗ на заднем сидении сгорел пожилой мужчина, который не пил и не курил.

Трагедия произошла на проспекте Академика Глушкова, 34, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook со ссылкой на слова местных жителей.

По данным издания, авто пытались открыть свидетели возгорания, тушили его огнетушителями.

"Лишь после прибытия спасателей сзади обнаружили обгоревший труп. Местные жители узнали в нем владельца авто. Он не был алкоголиком и не курил. Что стало причиной возгорания — выяснит следствие", — отмечается в материале.

В Киеве в машине сгорел мужчина / facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее СМИ писали, что в Киеве в санчасти Лукьяновского следственного изолятора мужчина убил своего сокамерника — ударил фрагментом оконной рамы по голове. Злоумышленник якобы объяснил поступок тем, что "хотел заменить человеку голову, поскольку увидел на ней кровь".