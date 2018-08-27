Из восьми пострадавших – трое детей: стали известны подробности ДТП на Львовщине

ДТП во Львове / Скриншот с видео

Восемь человек пострадали в аварии на Львовщине. 32-летний водитель "Хонды", не справившись с управлением, въехал в электроопору, а после еще и в ограждении домов.

При этом машина была переполнена: на задних сиденьях взрослые на руках держали детей.

Трое детей – 4-х и 6-ти лет – и пятеро взрослых госпитализированы. У них преимущественно ушибы и сотрясения мозга. А вот водитель находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

По предварительным данным полиции, водитель был трезв. Его просто занесло на скользкой после дождя дороге.

Ранее в Кривом Роге легковушка убила 5-летнюю девочку, фото с места ДТП. Смертельная авария произошла в воскресенье вечером.