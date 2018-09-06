В Днепровской области полиция задержала членов ОПГ "Белое братство"

Задержанные участники ОПГ / Национальная полиция Украины

В городе Никополь Днепропетровской области полицейские в ходе спецоперации задержали членов банды "Белое братство".

Во время совместной спецоперации силовиков обнаружены и изъяты богатые "трофеи": наркотики - метамфетамин, амфетамин, марихуану, кусты конопли, прекурсоры и принадлежности для изготовления наркотических веществ; мобильные телефоны, оргтехника, средства в разной валюте (гривны, доллары США, рубли); самым крупным трофеев правоохранителей явилось большое количество оружия и боеприпасов - граната РГД-5, подствольный гранатомет и граната к нему, противопехотная мина, автоматы, тротил, электродетонаторы, тротиловые шашки, патроны различного калибра, запчасти к пистолетам и автоматам, сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Читайте такжеВ Мукачево с погоней и стрельбой задержали крупную банду наркоторговцев: видеоЗа дело принялись следователи военной прокуратуры Южного региона; за систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное группой лиц по предварительному сговору, объявлено подозрение двум сотрудникам полиции Никополя и их бывшему коллеге, который выступал в роли посредника при передаче денег.

Также задержаны и помещены в ИВС четыре члена "Белого братства", причастные к наркобизнесу. На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее полицейские сумели задержать "штатного" киллера одной из украинских ОПГ - у него на улице отклеилась борода.