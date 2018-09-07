Под Одессой произошла кровавая авария: не разминулись два BMW

В Одессе столкнулись две легковушки, погибли три человека / фото: sai.gov.ua

В четверг, 6 сентября, поздно вечером в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека, а два — пострадали.

Авария произошла на автодороге Одесса — Черноморск, пострадавшие попали в реанимацию, говорится на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

В районе Таировского кладбища, которое находится в Одессе, столкнулись два авто BMW, водитель одной из машин не справился с управлением, выехал на полосу встречного полосу движения и врезался в другую, пишет "Думская" со ссылкой на данные патрульной полиции города.

"… погибли водитель и два пассажира одной из легковушек, а также пострадали водитель и пассажир другого автомобиля. Работники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали тела трех погибших людей и передали работникам полиции", — отметили в управлении.

Напомним, вечером 31 августа в Соломенском районе Киева — на проспекте Космонавта Комарова — мотоцикл разорвал женщину-пешехода, которая перебегала дорогу в неустановленном места.