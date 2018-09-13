Украинские пограничники поймали на границе пенсионерку с 49 iPhone

Женщина оригинально пыталась провезти контрабанду / ГПСУ

Украинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в Украину 49 iPhone - их пыталась провезти в Украину пенсионерка.

Во время прохождения погранконтроля на пункте пропуска "Гоптовка", который находится в Харьковской области, пограничники обратили внимание на сильно волнующуюся 56-летнюю женщину. Сотрудники правоохранительных органов решили проверить женщину и приняли решение о применении специальных технических средств для осмотра украинки и ее личных вещей.

"Выяснилось, что под юбкой женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов iPhone", - сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеПограничники задержали троих украинцев с 3 миллионами рублей за пазухойОбнаруженные телефоны были не новые, а б/у. Женщина придумала очен оригинальный способ, чтобы провезти контрабанду - нашила на одежду огромные карманы, в которые упаковала смартфоны. Техника изъята в установленном порядке, а 56-летняя женщина задержана.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы в Сумской области расстреляли прорывавшийся из России в Украину автомобиль.