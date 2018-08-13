Пограничники задержали троих украинцев с 3 миллионами рублей за пазухой

Госпогранслужба Украины

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с налоговиками задержали троих украинцев, направлявшихся в Россию с 3 млн руб (около 1,3 млн грн) под одеждой.

"В пункт пропуска "Гоптовка" прибыли трое гражданин Украины. Двое мужчин и женщина (1984, 1952 и 1958 годов рождения) направлялись пешком в Россию. Во время проверки под одеждой наших соотечественников совместная осмотровая группа нашла скрытые 3 млн 185 тыс. руб. и $100", - сообщили в пресс-службе ГПС.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы в Сумской области расстреляли прорывавшийся из России в Украину автомобиль.