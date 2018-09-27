Ценная пропажа. Из Киево-Печерской лавры "спионерили" икону Георгия Победоносца

По словам полиции, факт пропажи святыни монахи заметили 26 сентября.
Неизвестные злоумышленники осуществили кражу иконы христианского святого -великомученика Георгия Победоносца из Киево-Печерской лавры.
Соответствующее сообщение опубликовали пресс-офицер Печерского районного управления полиции столицы Украины Оксана Тищенко. Согласно ее словам, исчезновение иконы монахи из братии заметили 26 сентября и обратились в полицию с заявлением.
По факту кражи открыто уголовное дело. Расследование продолжается. Предполагаемую стоимость иконы в денежном эквиваленте Тищенко уточнять не стала.
Напомним, ранее православный протоиерей рассказал, что будет с Киево-Печерской лаврой после получения украинской церковью томоса об автокефалии.