Ценная пропажа. Из Киево-Печерской лавры "спионерили" икону Георгия Победоносца

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Неизвестные злоумышленники осуществили кражу иконы христианского святого -великомученика Георгия Победоносца из Киево-Печерской лавры.

Соответствующее сообщение опубликовали пресс-офицер Печерского районного управления полиции столицы Украины Оксана Тищенко. Согласно ее словам, исчезновение иконы монахи из братии заметили 26 сентября и обратились в полицию с заявлением.

По факту кражи открыто уголовное дело. Расследование продолжается. Предполагаемую стоимость иконы в денежном эквиваленте Тищенко уточнять не стала.

Напомним, ранее православный протоиерей рассказал, что будет с Киево-Печерской лаврой после получения украинской церковью томоса об автокефалии.