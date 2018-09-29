В Киеве на Подоле в недострое погиб подросток

В Киеве, по предварительным данным, в недострое парень погиб в результате падения / kiev.informator.ua

В пятницу, 28 сентября, вечером в Подольском районе Киева в недостроенном здании погиб 15-летний парень.

Трагедия произошла по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 9, по предварительным данным, парень упал в проем, пишет "Информатор" со ссылкой на местных жителей.

По их словам, на территории недостроя гуляла группа подростков, в какой-то момент они заметили, что парень, который был с ними пропал.

"После этого начались поиски мальчика... они нашли окровавленное тело на первом этаже здания в лифтовом холле. Медикам оставалось только констатировать смерть", — отмечается в материале.

Напомним, весной в Киеве на проспекте Победы в недостроенном высотном доме 19-летняя девушка во время романтического свидания упала в шахту лифта с высоты 25-го этажа и погибла.