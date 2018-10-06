В Киеве расстреляли бизнесмена

Нападавший унес с собой все гильзы / скриншот из видео

В Киеве совершили покушение на бизнесмена - неизвестный подкараулил мужчину в подъезде его дома, и расстрелял. Пострадавший получил три пули, убийца скрылся с места происшествия.

Раненый успел сообщить родным, что он находится внизу и нуждается в помощи; его срочно доставили в одну из городских больниц, несколько раз прооперировали, однако он все еще в тяжелом состоянии, говорится в сюжете ТСН.

"Есть угроза для жизни", - прокомментировал ситуацию заведующий отделением политравмы 17-й больницы Дмитрий Мясников.

Правоохранители не обнаружили на месте преступления ни единой гильзы - очевидно, киллер унес их с собой.

Как сообщает ТСН, потерпевшим является предприниматель Юрий Кисель, который живет с семьей родного брата Виктора. Братья имеют совместный бизнес - продают дымоходы. Накануне покушения Юрий был в Польше, и покушение произошло на него ровно в тот момент, когда он приехал на такси из аэропорта.

"Семейный бизнес. Я не могу сказать, что это связано с работой", - ответил журналистам один из родственников на вопрос о вероятных вариантах причины покушения.

Напомним, во вторник днем, 17 июля, в Ровно на автомобильной парковке, расположенной на улице Небесной сотни, обнаружили тело застреленного предпринимателя. Позднее стало известно, что убийство бизнесмена в Ровно, которое произошло 17 июля, оказалось полицейской спецоперацией - спланированная инсценировка помогла правоохранителям раскрыть деятельность организованной преступной группировки.