Толпа подростков ограбила магазин в двух шагах от Рады: опубликовано фото

Именно так выглядел магазин после ограбления / Facebook Ангелины Бакалинской

Толпа подростков совершила ограбление в центре столицы Украины – возле выхода из Мариинского парка, на улице имени Михаила Грушевского.

Соответствующее сообщение опубликовала журналистка Ангелина Бакалинская на собственной странице в сети Facebook.

По ее словам, толпа подростков внезапно прибежала к магазину со стороны станции метрополитена "Арсенальная". "В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15-16 лет, остальные — по 10-14", — написала Бакалинская.

Кроме того, в комментариях под своим постом она уточнила, что дети выскакивали из магазина, размахивая шоколадками, пиво и виски. А затем отправились дальше по улице Грушевского и хвалились своим преступлением. По словам Бакалинской, сразу на место инцидента прибыла машина вневедомственной охраны, а патрули полиции на вызов так и не прибыли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вооруженные неизвестные в Киеве ограбили магазин-ломбард.