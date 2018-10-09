В Киеве у экс-дипломата после вечеринки с девушками пропало два миллиона

У дипломата украли портмоне с крупной суммой / Фото: Liga.net

В Киеве бывший сотрудник МИД Украины познакомился в ночном клубе Caribbean Club с двумя девушками, после чего недосчитался крупной суммы наличными.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел в столице 5 октября.

Отмечается, что после вечера в ночном клубе мужчина пригласил девушек в себе домой, где компания продолжила распитие спиртных напитков. Дипломат уверяет, что ему подсыпали сильнодействующие вещества, поскольку проснулся он в середине следующего дня.

Мужчина обнаружил, что из его квартиры пропали мобильны телефон, ноутбук и документы. Он также заявил о хищении миллиона гривен и 30 тысяч долларов.

Пострадавший написал заявление в полицию. Источник издания сообщает, что мужчина ранее был сотрудником посольства Украины во Франции.

Напомним, в Печерском районе Киева неизвестные обокрали автомобиль ведущей 5 канала Янины Соколовой.