В Болгарии отчитались о раскрытии убийства известной журналистки Мариновой

Красимирова подозревают в убийстве журналистки / Фото: Nova

В Болгарии министр внутренних дел Младлен Маринов заявил о раскрытии резонансного убийства известного в стране журналиста-расследователя Виктории Мариновой.

Как передает телеканал Nova, обвиняемый в совершении преступления был задержан в Германии.

По словам министра, девушку изнасиловал и убил 21-летний Северин Красимиров. Ссылаясь на результаты ДНК-экспертизы, болгарский чиновник заявил, что у следствия достаточно доказательств в отношении задержанного злоумышленника.

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров подчеркнул, что убийство Мариновой, по предварительным результатам расследования, не связано с ее профессиональной деятельностью. По его словам, улики указывают на спонтанное нападение на девушку преступником в состоянии алкогольного опьянения с целью изнасилования.

Прокурор добавил, что следствие не завершено и рассматриваются различные версии преступления.

Напомним, в Болгарии изнасиловали и жестоко убили журналиста канала TVN Викторию Маринову. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.