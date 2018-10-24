Россиянин попытался провезти в Украину умершую женщину под видом живой. Фото 18+

Граница Украины и России / УНИАН

На пограничном пункте Гоптовка в Харьковской области сотрудники Госпогранслужбы Украины в ходе осмотра автомобиля с российскими номерами обнаружили труп женщины, которая "спала" на заднем сиденье.

Об этом сообщается на странице Восточного управления ГПСУ в Facebook.

Двое находившихся в авто человек - граждане России и Украины, рассказали, что пытались направлялись в Запорожскую область, где планировали устроить похороны.

Кроме того, они предоставили заключение о смерти женщины. Несмотря на это, по статье "Умышленное убийство" было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы нетрезвый мужчина забрался в люк машины с кипящим битумом и сварился заживо.

"Ночью 20 октября мужчина проходил по Лучникову переулку в Москве, где проводились дорожные работы, и запрыгнул в люк машины с кипящим битумом. По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.