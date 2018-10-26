Полтергейст разбушевался. Мужчина восемь раз обокрал бывшую жену под видом "привидения"

"Привидение "/ Кадр из м/ф "Карлсон вернулся"

В России, в городе Сосновоборск (Красноярский край) мужчина под видом "привидения" украл у бывшей жены несколько десятков тысяч рублей.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "РИА Новости" со ссылкой на представителей пресс-службы местной полиции. По данным правоохранителей, за год у женщины из квартиры пропала 81 тысяча рублей.

Однако, она не допускала и мысли, что стала жертвой кражи (поскольку в жилье не было никаких следов взлома), а списывала пропажу денег на потусторонние силы.

Полицейским быстро удалось установить, что средства похищал бывший супруг женщины, который тайком сделал копию ключей от жилья и восемь раз проникал в квартиру, когда хозяйка уходила на работу.

Мужчина задержан. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве обокрали квартиру бывшей жены лидера запрещенной КПУ Петра Симоненко.