Старшеклассник надругался над девочкой прямо в школе

Девочка, изнасилование, иллюстративное фото / voronej.bezformata.com

В российском городе Югорск (Ханты-Мансийском автономном округе) в лицее имени Актяшева в ученик старших классов подверг сексуальному насилию ученицу младших классов.

Соответствующее сообщение было опубликовано российскими СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Открыто уголовное дело. Сейчас подросток помещен в психиатрическое учреждение, где в отношении него медики проводят экспертизы на вменяемость.

Напомним, инструктор по карате насиловал учениц в спортзале.