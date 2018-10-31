Старшеклассник надругался над девочкой прямо в школе

Сейчас юноша-насильник проходит экспертизу в психбольнице.
В российском городе Югорск (Ханты-Мансийском автономном округе) в лицее имени Актяшева в ученик старших классов подверг сексуальному насилию ученицу младших классов.
Соответствующее сообщение было опубликовано российскими СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Открыто уголовное дело. Сейчас подросток помещен в психиатрическое учреждение, где в отношении него медики проводят экспертизы на вменяемость.
Напомним, инструктор по карате насиловал учениц в спортзале.