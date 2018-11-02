"Всех положу": на Донбассе экс-нардепа "Васю Картавого" задержали за рэкет

Василий Стельмашенко / dosye.info

В городе Святогорске Донецкой области сотрудниками полиции был задержан местный "смотрящий", который вместе с сообщником напал на военнослужащего, приставил ему к голове пистолет, требовал деньги и угрожал убийством.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались бывший нардеп, связанный с криминальными кругами (по кличке "Вася Картавый"), и ранее судимый мошенник, а сейчас руководитель частной охранной структуры и сомнительной общественной организации, рассказали в Отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

По данным полиции, еще 26 августа злоумышленники устроили в лодочном прокате Святогорска конфликт с потерпевшим, выдвигая претензии, что за аренду лодки следует платить им. Мужчины утверждали, что они являются собственниками проката и всего, что есть на набережной.

При этом нападавшие взяли на прицел военнослужащего и двух работников проката со словами "Я вас здесь всех положу", при этом в ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что никаких документов на земельный участок или имущество дебоширы не имели.

Экс-депутат, известный в бизнес-структурах региона, сейчас возглавляет коммунальное предприятие в Славянском районе. Его сообщник - выходец из АР Крым, там он был судим за мошенничество, подделку документов и ДТП.

В полиции рассказали, что мужчина под прикрытием общественной организации, созданной якобы для помощи участникам АТО, собирает дань с предпринимателей и занимается крышеванием. Кроме того, ему подчинен частный отряд охраны, среди работников которого - боевик, судимый за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Нападение на офицера квалифицированный по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемые проверяются на причастность к другим уголовным преступлениям.

В то же время, как пишет издание "Остров", под прозвищем "Вася Картавый" известен только один человек - бывший нардеп от Партии регионов Василий Стельмашенко.

Отметим, что Стельмашенко запомнился тем, что во время драки в Верховной Раде в 2010 году после ратификации так называемых "харьковских" соглашений участвовал в избиении своего оппонента Олеся Дония (на видео Стельмашенко в сером костюме - находится в ложе).

Напомним, что в бытность депутатом от Партии регионов, Стельмашенко попадал в списки злостных прогульщиков заседаний Верховной Рады.