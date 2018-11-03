"Говорит только — мама". Под Киевом девочка выпала из маршрутки

Под Киевом девочка выпала из маршрутки во время движения и попала в больницу / kv.npu.gov.ua

В Ирпене (находится под Киевом) 15-летняя девочка выпала из маршрутного такси, переполненного людьми, пострадавшая попала в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел по ул. Садовой, на перекрестке водитель маршрутки "Богдан" повернул налево, в это время внезапно открылась дверь, и пассажирка выпала на дорогу, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Пострадавшую зовут Лена, она находится в отделение нейрохирургии, говорит только — "мама", рассказала ее мать Антонина Сивак, сообщает ТСН.

Врач-нейрохирург Сергей Дяченко рассказал, что в результате падения девочка получила многочисленные ушибы туловища, конечностей и головы. "Гематомы на голове или рассосутся, или изменятся", — отметил медик.

По факту инцидента под Киевом начато производство по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в Киеве в маршрутке 17-летний парень с ограниченными возможностями попытался проехать по льготному удостоверению, однако был жестоко избит и лишился мобильного телефона.