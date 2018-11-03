СМИ узнали о необычной трагедии в Киеве

В Киеве пассажир электрички выпал из окна и погиб, узнали журналисты / УНИАН

В пятницу, 2 ноября, в Киеве на левом берегу Днепра из окна электрички выпал мужчина среднего возраста, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Смертельный инцидент произошел около 11 часов перед станцией "Фармацевтическая", сообщает Lb.ua.

"… в Киеве пассажир электрички №6808 Киев-Волынский — Гребенка выпал из нее через окно во время движения", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Ирпене (находится под Киевом) 15-летняя девочка выпала из маршрутного такси, переполненного людьми, пострадавшая попала в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.