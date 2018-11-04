На Харьковщине нашли мертвой пропавшую девочку

На Харьковщине нашли тело пропавшей Алисы Онищук / УНИАН

В субботу, 3 ноября, в поселке Покотиловка Харьковской области в лесополосе нашли мертвой пропавшую 15-летнюю Алису Онищук.

Мать девочки — жительница поселка Бабаи Харьковского района, вечером 2 ноября сообщила правоохранителям о ее исчезновении, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Херсонщине.

По данным ведомства, к поискам школьницы привлекли весь личный состав районной полиции, во время розыскных мероприятий обнаружили тело девочки. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что 2 ноября в Киеве в лесу 15-летняя девочка залезла на верхушку пожарной башни (каланча), попрощалась со своими знакомыми, прыгнула вниз и погибла.