"Я крутой": Подросток убил мать после ссоры из-за плохой школьной оценки

Убийца и его мать-жертва / Facebook

В округе Волуси (штат Флорида, США) 15-летний Грегори Логан Рамос хладнокровно задушил голыми руками свою мать — 46-летнюю Гэйл Кливенджер.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Newser. Согласно обнародованным данным, женщина и подросток сильно поссорились вечером из-за плохой оценки, которую тот получил в школе.

Гэйл по телефону позвонила по телефону мужу и отчиму Грегори, который был в командировке в Сиэтле, и пожаловалась ему на сына.

Ночью Грегори пришел в спальню матери и начал ее удушать голыми руками. Женщина проснулась и пыталась отбиться (на лице подростка позже были обнаружены оставленные ею царапины).

Затем женщины выбилась из сил. Думая, что мать уже мертва, Грегори ушел за тележкой − чтобы вывезти из дома ее труп. Сразу после возвращения он обнаружил, что Гэйл все еще жива, и начал душить ее снова. В общей сложности подросток убивал мать полчаса.

С помощью двух своих сообщников постарше Грегори устроил в доме беспорядок − пытаясь инсценировать ограбление. Труп матери он зарыл в землю возле церкви.

Утром Грегори подросток отправился в школу. Вернувшись домой, он сразу позвонил в полицию и заявил о том, что их дом ограбили, а мать пропала.

Однако полицейские сразу заподозрили, что подросток лжет. Во время допроса он в конце концов признался в убийстве. Стражи порядка пришли в ужас от того, что мальчик ничуть не раскаивался, а даже гордился преступлением, считая себя крутым.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве психически больной жестоко убил отца, мать и двоих сестер.