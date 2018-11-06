На Харьковщине пенсионер надругался над 9-летним ребенком

Пенсионер-педофил. Иллюстративное фото / dnevni-list.ba

В Харьковской области будут судить мужчину за развращение 9-летнего ребенка.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы региональной прокуратуры. Согласно данным ведомства, 67-летний пенсионер, работавший в котельной, регулярно угощал девочку из небогатой семьи. Постепенно он втерся в доверие к ребенку.

Затем мужчина под предлогом просмотра мультфильмов и возможности поиграть в компьютерные игры пригласил девочку к себе в гости. Дома рецидивист набросился на нее и надругался. Далее он отвел ее в котельную, где и закрыл ее в подсобном помещении. Девочка провела под замком несколько часов – до тех пор, пока ее не нашли полицейские.

Пенсионер был задержан. Ранее он уже был судим за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Сейчас ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Конотопе (Сумская область) задержали серийного педофила.