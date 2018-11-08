"Устала от брака": Женщина заказала убийство супруга в рассрочку

8 ноября 2018, 04:09

В общем, очень небанальный способ решить семейные проблемы.

Женщина, наручники
Женщина, наручники. Иллюстративное фото / ФедералПресс

В России, в Краснодарском крае, 59-летняя женщина заказала убийство своего 52-летнего супруга, причем оплачивать услуги киллера планировала частями, в рассрочку.

Такое сообщение опубликовал портал "Лента" со ссылкой на информацию официального представителя Следкома РФ по региону Натальи Смяцкой.

"Женщина обратилась к своему знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства своего супруга, объяснив просьбу сложными взаимоотношениями в семье и усталостью от брака. Собеседник, видя серьезность намерений женщины, согласился, но немедленно проинформировал о заказе правоохранительные органы. В роли киллера выступил оперативник полиции, а переговоры были записаны на видео", — рассказала Смяцкая.

Вскоре женщина передала "киллеру" 10 тысяч рублей аванса. Для того, чтобы полностью заплатить за убийство мужа, женщина планировала продать квартиру и машину после его похорон.

Позже полиция в ходе спецоперации инсценировала убийство мужчины. 29 октября 2018 года женщине в качестве доказательства были предоставлены снимки убитого. Успокоившись, злоумышленница передала "киллеру " подписанный договор купли-продажи на свой автомобиль "ВАЗ-21120", после чего была задержана.

Суд поместил ее под арест в следственный изолятор. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине женщина заказала убийство своей кумы.

бийства многодетной матери 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия жена муж Кубань заказное убийство киллер муж и жена
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:06
Ученые выяснили, как секс влияет на способность людей к работе
04:27
"Кто эта Афродита?": Надежда Мейхер покорила фанатов формами в купальнике
04:09
"Устала от брака": Женщина заказала убийство супруга в рассрочку
03:32
Названа самая опасная кошка на Земле Видео
02:46
Мельниченко рассказал, как и за какие деньги его пыталось купить окружение Кучмы
02:14
Фонсека прокомментировал шесть голов Манчестер Сити в ворота Шахтера
01:43
"Откровенные наемники": Чорновил назвал братьев Найемов проплаченными агентами Видео
01:17
В новом клипе The Beatles "Назад в СССР" показали Красную площадь и медведей Видео
00:55
"Они обоср*ли и обосс*ли ноги": "Евробляхеры" грозят депутатам новым Майданом Видео
00:28
Шахтер – Манчестер Сити – 0:6. "Горняки" потерпели сокрушительное поражение в Лиге чемпионов Видео
00:03
"Чем пахнет?": Анастасия Волочкова показала романтический вечер с мужской ногой
07 ноября, среда
23:42
Красим волосы подмышками: новый бьюти-тренд охватил Instagram Фото
23:13
Трамп назвал Обаму виновным в аннексии Крыма
22:54
"Слишком много": спикер МВД пожаловался на сложности с поиском заказчика Гандзюк
22:31
Эксперты прогнозируют в Украине рекордное замедление инфляции – Reuters
22:19
Россия прикрывает свою агрессию в Азовском море "борьбой с пиратством" - МИД Видео
21:49
В России подростки устроили потасовку из-за бесплатных роллов от блогера Видео
21:42
Архиепископа РПЦ не пустили в Украину
21:20
"Как финны 100 лет назад": в Финляндии высказались об автокефалии УПЦ
21:20
"Ее заказала сама система": озвучена новая версия убийства Екатерины Гандзюк
20:33
В тюрьме умер "пологовский маньяк" Ткач Видео
20:28
Минобороны сообщило о перехвате беспилотников над двумя большими складами боеприпасов
20:10
Южанина озвучила решение проблемы "евроблях": кто получит скидку на регистрацию Видео
19:52
Военная прокуратура определила точную причину взрывов на складах с боеприпасами под Ичней Видео
19:38
СБУ нашла у Елены Бережной письмо главе МИД России и килограмм золота: опубликованы фото
19:29
Под Одессой школа судится с матерью, выступившей против русского языка
18:58
По результатам выборов две должности губернаторов займут американцы украинского происхождения
18:42
"Меня облили дерьмом": Ницой выдвинула телеканалу Порошенко громкое обвинение Видео
18:32
Друг Путина потерял должность в Конгрессе США Видео
18:28
Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров
17:59
Россия развернула у границы с Украиной 29 батальонных групп - Минобороны
17:28
В Днепре ровесники избили и унизили школьницу - СМИ Видео
17:16
Брэд Питт Видео
17:13
"Нафтогаз" потребовал от Кабмина 6,5 млрд грн через суд
17:06
"В Дмитриев день зима лезет на плетень": синоптики порадовали прогнозом на 8 ноября Видео
16:59
Олега Грицака в 2014 году заставляли выступать против участников Евромайдана - прокуратура
16:50
В РПЦ взбесились из-за требования Порошенко покинуть Украину
16:29
Брат Путина прикрывал своим именем сомнительные проекты в 33 компаниях - СМИ
16:07
Глава "Укравтодора" рассказал, когда в Украине появятся дороги европейского уровня
16:05
Луценко передал Порошенко заявление об отставке
15:51
"Новый подход": в Европарламенте предложили снять европейские санкции с России
15:29
В Херсоне попытались поджечь дом возможного посредника в нападении на Гандзюк
15:23
"Домой, в Россию!" Порошенко потребовал от РПЦ покинуть Украину
15:18
В Украине сорвалась продажа российского судна "Норд": стала известна причина
15:16
Слава из "НеАнгелов" показала архивные фото до пластической операции
14:47
Похороны Екатерины Гандзюк в Херсоне: опубликованы фото, видео Видео
14:43
"Одним словом, пи*дец": соцсети оценили "казацкое" шоу соратников Порошенко с письмом Путину
14:40
Дмитриев день: что нельзя делать
14:38
"Хуже некуда": в Кремле объяснили, как выборы в США повлияют на отношения России и Штатов Видео
14:34
Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике, и вызвал жаркие споры из-за внешнего вида
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять