"Устала от брака": Женщина заказала убийство супруга в рассрочку

Женщина, наручники. Иллюстративное фото / ФедералПресс

В России, в Краснодарском крае, 59-летняя женщина заказала убийство своего 52-летнего супруга, причем оплачивать услуги киллера планировала частями, в рассрочку.

Такое сообщение опубликовал портал "Лента" со ссылкой на информацию официального представителя Следкома РФ по региону Натальи Смяцкой.

"Женщина обратилась к своему знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства своего супруга, объяснив просьбу сложными взаимоотношениями в семье и усталостью от брака. Собеседник, видя серьезность намерений женщины, согласился, но немедленно проинформировал о заказе правоохранительные органы. В роли киллера выступил оперативник полиции, а переговоры были записаны на видео", — рассказала Смяцкая.

Вскоре женщина передала "киллеру" 10 тысяч рублей аванса. Для того, чтобы полностью заплатить за убийство мужа, женщина планировала продать квартиру и машину после его похорон.

Позже полиция в ходе спецоперации инсценировала убийство мужчины. 29 октября 2018 года женщине в качестве доказательства были предоставлены снимки убитого. Успокоившись, злоумышленница передала "киллеру " подписанный договор купли-продажи на свой автомобиль "ВАЗ-21120", после чего была задержана.

Суд поместил ее под арест в следственный изолятор. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине женщина заказала убийство своей кумы.

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