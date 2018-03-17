Смерть бизнесвумен на Киевщине: убийство заказали, озвучена сумма

В Фастове Киевской области 42-летнюю женщину-предпринимателя, многодетную мать убили из-за бизнеса, который перешел к ней после смерти мужа, организаторы и исполнитель преступления задержаны.

Убийство заказала злоумышленница, желавшая отобрать дело, она нашла исполнителя, который за 12 тысяч долларов согласился лишить жизни бизнесвумен, рассказал на брифинге прокурор Киевщины Дмитрий Чибисов, говорится на сайте прокуратуры региона.

По его словам, правоохранители задержали исполнителя убийства, 1975 года, двух организаторов — 1963 и 1996 годов рождения, а также пособника, 1996 года рождения. Им сообщили о подозрениях по ст. 27 (виды соучастников), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 13 марта в Фастове Киевской области мужчина недалеко от входа в детский сад нанес более десяти колото-резаных ранений женщине-бизнесмену, пострадавшая умерла. СМИ писали, что жертвой является Лилия Гордеева, удары ножом ей наносил 42-летний киевлянин.