Неизвестные в масках ворвались на пресс-конференцию украинского информагентства

Неизвестные скрыли лица под масками / vk.com/dk_vin

Неизвестные в масках в понедельник, 12 ноября, ворвались в помещение информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Инцидент произошел во время пресс-конференции на тему "Коррупция в украинском футболе" с участием спортивного журналиста, главного редактора журнала "Футбол" Артема Франко и адвоката, представителя ОО "Инициативы будущего" Олега Скупинського, сообщает "Еспресо.TV" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Неизвестные заявили, что будут мешать проведению пресс-конференции, пока спикеры не покинут здание, главарь нападавших представился "Игорем". Сообщается, что во время инцидента в помещении погас свет, со временем его включили.

Читайте такжеВо Франции подтвердили задержание организатора "титушек" — НацполицияСотрудники информационного агентства вызвали полицию. На данный момент новой информации с места событий не поступало.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время пикета у дома Порошенко титушки напали на протестующих.