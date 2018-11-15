Поганая молодежь. В Киеве подростки распыляли газ и снимали на видео

баллончик со слезоточивым газом / "Ракурс"

В столице Украины трое подростков рабрызгивали прямо в лица прохожим слезоточивый газ и снимали все на камеру смартфона.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы столичной полиции. По их данным, происшествие произошло в Подольском районе Киева. Самый старший из подростков подходил к прохожим на улице и брызгал им в лица из газового баллончика, в то время как его сообщники снимали это на камеру.

"Наряд патрульной полиции остановил правонарушителей. Это местные жители 2005, 2003 и 2001 годов рождения. Сейчас они дают объяснения. Решается вопрос о задержании 16-летнего участника, который непосредственно применял к потерпевшим спецсредство, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", − сообщают правоохранители.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается. Малолетним хулиганам грозит до семи лет тюремного заключения.

Що коїться з молоддю? Сьогодні, близько 11:30, оці троє ходили по Квітневому провулку. Не просто прогулювалися, а нападали на жінок, а саме - бризкали їм в обличчя газовим балончиком "Кобра". Все це знімали на камеру власного мобільного телефону. Одну із жінок було госпіталізовано до лікарні. Затримані інспекторами патрульної поліції за наданими прикметами. Усі місцеві: 1. Владислав, 2005 року народження. 2. Св'ятослав, 2003 року народження. 3. Михайло, 2001 року народження. Якщо ви або ваші близькі також постраждали від дій цих підлітків, будь ласка, зверніться до нас в особисті повідомлення. Опубликовано Киев Оперативный Cреда, 14 ноября 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине в школе распылили перцовый газ.