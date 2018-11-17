"Забрали кассеты с деньгами": под Киевом ограбили инкассаторскую машину

Злоумышленников было трое, они скрылись на темном авто Mitsubishi Pajero, узнали журналисты.
В субботу утром, 17 ноября, в городе Ирпень (находится под Киевом) трое неизвестных злоумышленников в масках ограбили инкассаторскую машину.
Разбойники забрали кассеты с деньгами и поехали в сторону столицы на темном автомобиле Mitsubishi Pajero, сообщает "Эспрессо".
Правоохранители ввели по Киеву и области план "Перехват". Пока неизвестно, сколько денег увезли преступники.
Ранее сообщалось, что в центре Одессы группа неизвестных из огнестрельного оружия обстреляла авто инкассаторов, пострадали два человека, злоумышленники забрали свыше 3 млн гривен.