"Забрали кассеты с деньгами": под Киевом ограбили инкассаторскую машину

Под Киевом злоумышленники напали на инкассаторскую машину и забрали деньги / 365news.biz

В субботу утром, 17 ноября, в городе Ирпень (находится под Киевом) трое неизвестных злоумышленников в масках ограбили инкассаторскую машину.

Разбойники забрали кассеты с деньгами и поехали в сторону столицы на темном автомобиле Mitsubishi Pajero, сообщает "Эспрессо".

Правоохранители ввели по Киеву и области план "Перехват". Пока неизвестно, сколько денег увезли преступники.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы группа неизвестных из огнестрельного оружия обстреляла авто инкассаторов, пострадали два человека, злоумышленники забрали свыше 3 млн гривен.