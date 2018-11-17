В полиции раскрыли важные детали нападения на авто инкассаторов под Киевом

17 ноября 2018, 12:21

Злоумышленники скрылись на черном джипе, отметили в Нацполиции.

Под Киевом на авто инкассаторов напали двое злоумышленников
В Ирпене на авто инкассаторов напали двое злоумышленников / УНИАН

В субботу утром, 17 ноября, в городе Ирпень (находится под Киевом) на инкассаторскую машину напали двое неизвестных.

Злоумышленники забрали из авто четыре банкоматные кассеты с деньгами и уехали на черном джипе, говорится на сайте Главного управления Нацполиции по Киевской области.

По данным ведомства, преступление было совершено, когда инкассатор находился возле банкомата. 

"Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверцу. Внутри авто находился водитель", — отметили в ведомстве.

Преступники могли скрыться на джипе с номерами АА 7440 ТВ или AA 0448 ТА, писал "Информатор", ссылаясь на данные источников. Позже издание добавило, что правоохранители нашли разыскиваемое авто.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Ирпене трое неизвестных в масках напали на инкассаторскую машину, забрали кассеты с деньгами и поехали в сторону Киева на темном автомобиле Mitsubishi Pajero. Правоохранители ввели по Киевщине и столице план "Перехват".

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