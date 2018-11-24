"Пробил лобовуху": в Киеве иномарка убила подозреваемого в краже

В Киеве иномарка насмерть сбила мужчину, подозреваемого в краже / Скриншот с facebook.com/vartovi.espreso

В Деснянском районе Киева иномарка насмерть сбила мужчину, который пытался скрыться от мужчины, обвинившего его в краже личных вещей в торговом центре.

Авария произошла на ул. Братиславской, возможный злоумышленник пробил лобовое стекло машины, сообщает Эспрессо.

По данным издания, медики приехавшей скорой помощи пытались реанимировать пострадавшего, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед Hyundai, который ехал в сторону Лесного проспекта. От мощного удара пешеход пробил лобовое стекло, после чего его отбросило под Honda, которая стояла на светофоре с противоположной стороны", — отмечается в материале.

В Сети уже появились фотографии и видео с места необычной смертельной аварии в столице.

У Деснянському районі Хюндай збив насмерть злодія, якій втікав з краденим Опубликовано Вартові еспресо Пятница, 23 ноября 2018 г.

Напомним, 23 октября в Киеве на Печерске произошла масштабная авария с участием автокрана, пострадали три человека. Водитель автокрана утверждал, что у машины отказали тормоза.