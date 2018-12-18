На Днепропетровщине мужчина бросил в такси гранатомет

Гранатомет "РПГ-22" / MilitaryArms

В городе Никополь, что на Днепропетровщине, водитель такси обнаружил на заднем сидении забытый одним из пассажиров мешок с гранатометом.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портал Главка Нацполиции Украины. "При осмотре полицейские изъяли мешок с ручным гранатометом РПГ-22", – заявили в ведомстве.

Вскоре оказалось, что мешок с гранатометом в такси оставил 50-летний житель Никополя (ранее уже имевший проблемы с судимостью).

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании для него меры пресечения.

Изъятый гранатомет сейчас исследуют эксперты-криминалисты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве из гранатомета выстрелили в здание "Киевгорстроя".