"Двойной суицид": в Кривом Роге погибла молодая женщина с маленьким ребенком

В Кривом Роге погибла молодая женщина и ее малолетний ребенок / 1kr.ua

В четверг, 20 декабря, в Покровском районе Кривого Рога из окна, расположенного на 10 этаже лестничной клетки 14-этижного жилого дома, выпали женщина и малолетний ребенок и погибли.

Трагедия произошла на территории микрорайона Заречный-5, сообщает "Первый Криворожский".

В городе погибла 28-летняя женщина со своим 4-летним малышом, в полиции считают, что мать совершила самоубийство, пишет ТСН.

По данным издания, правоохранители нашли паспорт погибшей, в документе написано, что она с ребенком жила не в Покровском районе. "Отец ребенка давно на заработках за границей, с ним уже связались…", — отметило издание.

Также стало известно, что многоэтажка, из окна которой выпали мать с ребенком, находится возле остановки скоростного трамвая и к ней без пересадок можно попасть из разных концов города. "Это уже второе самоубийство в этом доме, поэтому жители готовят дополнительные средства защиты", — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в Голосеевском районе Киева, по версии полицейских, парень, который имел проблемы с психическим здоровьем, в квартире многоэтажного дома зарезал свою мать и еще одну женщину, а потом выбросился из окна.