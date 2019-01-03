Избиение конструктора легендарной "Мрии": в полиции нашли подозреваемых копов

3 января 2019, 15:15

В отношении полицейских, которые могли избить авиаконструктора, назначено служебное расследование.

Уже установлены копы, подозреваемые в избиении Виктора Ковальского
В полиции нашли копов, подозреваемых в избиении Виктора Ковальского / Скриншот видео с tsn.ua

Пресс-секретарь патрульной полиции Киева Яна Кутовая сообщила, что копы, которые могли избить сотрудника завода "Антонов" авиаконструктора Виктора Ковальского (один из создателей легендарного самолета Ан-225 "Мрия"), уже установлены.

В отношении возможных злоумышленников назначено служебное расследование, рассказала спикер Обозревателю.

По словам собеседницы, проверка копов может длиться до 30 дней, а потом будет принято какое-то решение.

"Мы промониторили СМИ, которые писали об этом случае (об избиении авиаконструктора — Ред.)… сами патрульные уже установлены, назначено служебное расследование, и после этого будет принято решение. Просим вас пока не делать поспешных выводов", — заявила Кутовая.

Ранее Виктор Ковальский сообщил, что в Киеве его начали избивать трое людей, а потом к ним присоединились двое патрульных. СМИ узнали, что медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, повреждения зубов и спины.

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Киев Антонов полицейские конструктор Мрия
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