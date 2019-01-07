Резня в Одесской области: в частном доме нашли убитыми четверых человек

В Одесской области убили четверых / inform-ua.info

В понедельник, 7 января, в Измаильском районе Одесской области в частном жилом доме обнаружены убитыми четыре человека.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, тела хозяина, двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти обнаружены в одном из сел района.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Для задержания подозреваемых весь личный состав Измаильского отдела полиции поднят по тревоге.

Отметим, что по данным издания Думская, полученным в прокуратуре, на телах жертв есть колото-резаные раны от ножа и топора. В содеянном подозревается сожитель женщины. По одной из версий мотивом преступления стала ревность.

Напомним, ранее стали известны подробности загадочной смерти в Днепре: труп девушки нашли в чемодане в мусорном баке.