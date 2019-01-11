"Покурил и прыгнул": в Киеве парень покончил с собой, опубликовано фото 18+

В Киеве 19-летний парень совершил суицид / Скриншот видео с tsn.ua

В Соломенском районе Киева в одной из многоэтажек парень покурил на 11 этаже, а потом поднялся на 13-й и выпрыгнул на улицы.

В столице парень покончил с собой на ул. Николая Голего, сообщает Эспрессо.

По данным издания, погибший — житель города Гостомель (находится под Киевом), ему было 19 лет.

Также опубликовано фото с места происшествия, на котором запечатлено тело парня-самоубийцы. Внимание, снимок для пользователей, которым более 18+.

В Киеве 19-летний парень совершил суицид / espreso.tv

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января в Дарницком районе Киева 28-летняя девушка выбросилась с 23 этажа дома, в ее квартире нашли три записки, которые были адресованы разным людям.