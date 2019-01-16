В Киеве опоздавший на самолет студент-иностранец выбросился из окна 14 этажа

В Киеве покончил с собой студент-иностранец / kiev.informator.ua

Во вторник поздно вечером, 15 января, в Соломенском районе Киева студент-иностранец, опоздавший на самолет, выбросился из окна 14 этажа квартиры, в которой жили его знакомые, и умер от травм на месте происшествия.

В столице иностранец выпал из окна дома, расположенного по адресу ул. Митрополита Василия Липковского, 34 около 22:00, сообщает Информатор со ссылкой на правоохранителей.

По предварительным данным, погибший парень родился в 1998 году, является гражданином Марокко, но учился в нашей стране.

"…когда молодые люди уже отдыхали, парень резко встал и вылез на подоконник. Девушки, которые находились в квартире, пытались удержать молодого человека за штаны, однако парень свесился за окно и выскользнул вниз", — сообщили правоохранители.

Также стало известно, что во время падения студент оторвал кондиционер. Местные жители сообщили, что до смерти парня слышали женские крики, потом был хлопок. Кроме того, одна из женщин утверждает, что видела человека, свисавшего из окна 14 этажа.

В Сети уже появились фотографии, на которых запечатлено тело погибшего студента-иностранца. Внимание, фото 18+.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января в Дарницком районе Киева 28-летняя девушка выбросилась с 23 этажа дома, в ее квартире нашли три записки, которые были адресованы разным людям.