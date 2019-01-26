Изнасилование провизора в харьковской аптеке: в Нацполиции рассказали детали

Задержанный / Facebook В.Аброськина

Лишить жизни после изнасилования молодую женщину-провизора в Харькове злоумышленнику помешала покупательница, внезапно зашедшая в аптеку.

Такую информацию на своей странице в соцсети Facebook опубликовал первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. По его данным, нападавший - рецидивист и имеет пять судимостей за изнасилования.

Напомним, накануне вечером в Харькове мужчина зашел в аптеку. Увидев, что посетителей нет, он "отволок" девушку-провизора в подсобное помещение, а затем за шесть минут избил, изнасиловал и забрал смартфон.