В Запорожской области наркоманы устроили пальбу в больнице - СМИ

27 января 2019, 07:50

Жуткая история произошла в одном из медучреждений Бердянска.

Шприцы,наркотики,таблетки
Шприцы. Иллюстративное фото / ssu.gov.ua

 

В приемном отделении городской больницы Бердянска двое мужчин, предположительно, наркозависимых, устроили перестрелку.

По данным портала PRO.BERDYANSK, происшествие произошло 26 января около 16.00. Как поведал один из очевидцев, двое мужчин подозрительного вида зашли в туалетную комнату и надолго заперлись. 

Постепенно образовалась очередь. На требование освободить туалет оттуда доносились крики с угрозами. Люди обратились к помощи охранника. Он силой открыл двери туалета и нарвался на выстрелы из пистолета. Потом его госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе и ранением области головы. Врачи говорят, что состояние его стабильное.

Санитары и некоторые пациенты больницы оказали сопротивление злоумышленникам - задержали и передали их полиции. 

Очевидцы инцидента утверждают, что злоумышленники уединились в туалете, чтобы инъекционно употребить наркотики. На месте происшествия были обнаружены и переданы полиции шприцы с подозрительным веществом.

Напомним, ранее в Киеве накрыли банду наркоторговцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Бердянск больница стрельба наркотики шприц
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:42
Треснул на две части: в Сети появилось видео крушения российского бомбардировщика
08:32
Как Украину идеально унизили в Давосе мнение
08:13
Американский боец нокаутировал легендарного Федора Емельяненко: опубликовано видео Видео
07:50
В Запорожской области наркоманы устроили пальбу в больнице - СМИ
07:39
Экономист назвал единственный вариант для Украины догнать Польшу Видео
07:26
В киберполиции рассказали, как Россия планирует кибератаковать на президентских выборах в Украине
07:13
День Нины 2019: все что нужно знать – от примет до поздравлений с именинами Фото
06:57
Чего Украине ждать от России после выборов мнение
06:33
"Равновесие мира пошатнется": астролог назвал самые опасные даты ближайших десятилетий
06:01
"Пир во время чумы": Пугачеву распекли из-за концерта за 40 миллионов
05:25
Топ-5 советов, которые сделают утренний секс незабываемым
04:53
Названы знаки Зодиака, которые счастливы без отношений Видео
04:31
Политолог объяснил, почему приговор для Януковича не будет иметь никаких последствий
04:07
Ученые рассказали, почему некоторые люди кушают и не толстеют
03:01
"Развод на пользу": Ани Лорак покорила сеть горячими фото Фото
02:23
Ученые выяснили, чем опасна для организма работа ночью
01:18
Китай очень опасен для Украины — политолог
00:36
День памяти жертв Холокоста 2019 – что нужно знать Фото Видео
26 января, суббота
23:58
Эксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском море Видео
23:37
У Мадуро жестко ответили на ультиматум стран Евросоюза
23:04
Facebook, Instagram и WhatsApp объединят в одну платформу - NYT
22:35
СМИ узнали о более ста контактах представителей Трампа с РФ
22:09
Гуаидо сделал заявление по выборам в Венесуэле
21:36
"Феерический идиот": нардеп принял вызов на дуэль от российского сенатора из-за Скабеевой
21:02
На админгранице с Крымом перестали пропускать авто: названа причина
20:41
Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет после "морозища"
20:19
Страны ЕС дали восемь дней на проведение выборов в Венесуэле
19:56
Супрун попросила украинцев не торопиться с вызовом скорой и лишний раз подумать
19:33
Вагина на замке: пышнотелая модель порадовала фанатов фотосессией в БДСМ-наряде Фото
19:16
Украинские корабли вышли в район Азовского и Черного морей
18:54
В ЕС анонсировали решение по визовому режиму для Беларуси
18:31
Горячая модель засветила свои грудь и попу на откровенных фото Фото
18:29
"Сейчас вырвет": в Сети высмеяли поевшего в солдатской столовой Порошенко
17:58
Оккупанты подготовили свой "меморандум" по инциденту в Керченском проливе
17:32
Минкульт обязал сменить название сразу несколько церквей
17:19
Польский премьер рассказал о том, почему нельзя остановить строительство "Северного потока-2"
16:57
Зеленский запустил видеоблог о своей жизни и предвыборной кампании
16:40
"Получу удовлетворение": Нардепа Березу в России вызвали на дуэль из-за телепропагандистки Скабеевой
16:20
Изнасилование провизора в харьковской аптеке: в Нацполиции рассказали детали
15:56
"Танцы на костях": немецкие СМИ пристыдили РФ за героизацию жертв блокады Ленинграда
15:48
В церкви Болгарии полыхнул конфликт из-за признания ПЦУ
15:31
"Це перемога": с могилы Роксоланы в Стамбуле убрали фразу о ее "российских" корнях
15:21
Савченко выдвинули кандидатом в президенты
15:05
"Смерть под зерном": на Харьковщине на элеваторе произошла трагедия
14:40
"Больно помятый": Максим Галкин спросонья записал видео Видео
14:15
"Сорвали две лавины": на Закарпатье туристов-киевлян засыпало снегом, есть жертва
14:00
"Никакого четкого будущего": Психолог оценил настроения жителей оккупированных районов Донбасса
13:11
Политолог рассказал, почему из-за украинского вопроса возникли проблемы в окружении Путина
12:45
"Погодные качели": синоптики предупредили о серьезном изменении погоды в Киеве Видео
12:40
Со времен Хрущева не было: В Украине зафиксировали полувековой рекорд по количеству снега
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять