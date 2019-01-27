В Запорожской области наркоманы устроили пальбу в больнице - СМИ

Шприцы. Иллюстративное фото / ssu.gov.ua

В приемном отделении городской больницы Бердянска двое мужчин, предположительно, наркозависимых, устроили перестрелку.

По данным портала PRO.BERDYANSK, происшествие произошло 26 января около 16.00. Как поведал один из очевидцев, двое мужчин подозрительного вида зашли в туалетную комнату и надолго заперлись.

Постепенно образовалась очередь. На требование освободить туалет оттуда доносились крики с угрозами. Люди обратились к помощи охранника. Он силой открыл двери туалета и нарвался на выстрелы из пистолета. Потом его госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе и ранением области головы. Врачи говорят, что состояние его стабильное.

Санитары и некоторые пациенты больницы оказали сопротивление злоумышленникам - задержали и передали их полиции.

Очевидцы инцидента утверждают, что злоумышленники уединились в туалете, чтобы инъекционно употребить наркотики. На месте происшествия были обнаружены и переданы полиции шприцы с подозрительным веществом.

Напомним, ранее в Киеве накрыли банду наркоторговцев.