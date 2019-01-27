Под Львовом чиновник Рады избил полицейского

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Во Львовской области руководитель секретариата Комитета парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик избил патрульного полицейского.

Об этом сообщила журналистка НТН Виктория Балицкая в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел 26 января около 22.00 на кольцевой дороге между пгт Рудно и селом Рясное-Русское. Патрульные остановили автомобиль BMW X5, который ехал с включенными фарами ближнего света.

"За рулем была женщина, в салоне находился мужчина. По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из них кулаком в лицо. Выяснилось, что пассажир - Юрий Сорочик, который является руководителем секретариата комитета ВРУ. Госслужащего задержали и доставили в Шевченковский отдел полиции", - говорится в сообщении.

Сам Сорочик уверяет, что все было наоборот, - избили якобы его.

Уголовное дело открыто по ст. 346 УК Украины ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля").

Напомним, 23 января в Борисполе избили директора украинской певицы и ведущей Оли Цибульской.