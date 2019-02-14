Жителю Кривого Рога для разборок высылали оружие из зоны ООС

Криворожанину шли опасные посылки из зоны ООС / Фото: пресс-центр СБУ

В Кривом Роге Днепропетровской области у местного жителя было обнаружено оружие и боеприпасы, завезенные из района проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр СБУ, вооружение мужчина получал от сообщников для планировал использовать для личных разборок в мирном городе.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в Кривом Роге изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, завезенные из района проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПод Львовом у священника УПЦ МП изъяли арсенал оружия и боеприпасовОтмечается, что в домовладении и гараже злоумышленника стражи порядка изъяли два пистолета неустановленного производства с удаленной маркировкой, обрез ружья, противопехотную мину ОЗМ-72, два минных универсальные взрывника, гранату иностранного происхождения, значительное количество элементов разобранного огнестрельного оружия и патроны различного калибра.

"По информации спецслужбы военные средства поражения направлялись мужчине от сообщников с востока страны для использования в криминальных "разборках", - сообщили в СБУ.

Также силовики нашли у криворожанина наркотические вещества: 126 граммов метамфетамина в разной расфасовке и 280 таблеток "Циррус", содержащих псевдоэфедрин.

В полиции по факту преступления открыто уголовное дело. Устанавливается круг лиц, причастных к передаче и транспортировке оружия из зоны ООС.

Напомним, на пропускном пункте в Дорогуске сотрудники погранслужбы Польши задержали гражданина Украины, который пытался переправить через границу артиллерийскую систему.