В Киеве на Гидропарке сгорел клуб Bora Bora Beach Club

В Киеве в Гидропарке 14 сентября в результате масштабного пожара дотла сгорел Bora Bora Beach Club.

Как сообщает Информатор, огонь уничтожил полностью весь комплекс.

Пламя охватило клуб, пляж, огонь перекинулся на деревья из-за ветра. Пожарные присвоили пожару повышеный ранг сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метра.

На месте инцидента работали спасатели ГСЧС, сотрудники полиция и медики. Через несколько часов борьбы с огнем пожар был локализован.

В ГСЧС сообщили, что пожар быстро распространился, поскольку строение имеет деревянный настил и деревянные конструкции. Пожар распространился на значительную территорию, поскольку персонал клуба пытался бороться с огнем своими силами и вовремя не вызвал пожарную службу.

Сотрудники считают, что Bora Bora Beach Club подожгли, поскольку в прошлом году он тоже горел, но с меньшими потерями. Однако пока причина пожара неизвестна, ее выяснит следствие. О пострадавших не сообщается.

На Гидропарке пожар повышенной сложности: пылает комплекс Bora Bora Beach Club: Опубликовано Информатор Киев Суббота, 14 сентября 2019 г.

Напомним, в Подольском районе Киева произошел серьезный пожар - сгорело одно из заведений общественного питания, обошлось без пострадавших.