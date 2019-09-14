В Киеве на Гидропарке сгорел клуб Bora Bora Beach Club

14 сентября 2019, 22:09

Из-за ветреной погоды огонь перекинулся на деревья.

  • В Киеве сгорел клуб Фото: Информатор
  • В Киеве сгорел клуб Фото: Информатор
  • В Киеве сгорел клуб Фото: Информатор
  • В Киеве сгорел клуб Фото: Информатор
  • В Киеве сгорел клуб Фото: Информатор
  • В Киеве сгорел клуб Фото: Информатор

В Киеве в Гидропарке 14 сентября в результате масштабного пожара дотла сгорел Bora Bora Beach Club.

Как сообщает Информатор, огонь уничтожил полностью весь комплекс.

Пламя охватило клуб, пляж, огонь перекинулся на деревья из-за ветра. Пожарные присвоили пожару повышеный ранг сложности. Площадь возгорания составила 500 квадратных метра.

На месте инцидента работали спасатели ГСЧС, сотрудники полиция и медики. Через несколько часов борьбы с огнем пожар был локализован.

В ГСЧС сообщили, что пожар быстро распространился, поскольку строение имеет деревянный настил и деревянные конструкции. Пожар распространился на значительную территорию, поскольку персонал клуба пытался бороться с огнем своими силами и вовремя не вызвал пожарную службу.

Сотрудники считают, что Bora Bora Beach Club подожгли, поскольку в прошлом году он тоже горел, но с меньшими потерями. Однако пока причина пожара неизвестна, ее выяснит следствие. О пострадавших не сообщается.

На Гидропарке пожар повышенной сложности: пылает комплекс Bora Bora Beach Club:

Опубликовано Информатор Киев Суббота, 14 сентября 2019 г.

Напомним, в Подольском районе Киева произошел серьезный пожар - сгорело одно из заведений общественного питания, обошлось без пострадавших.

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Киев пожар ГСЧС новости Украины
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