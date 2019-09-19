Тройное убийство в Николаеве: стали известны шокирующие детали о подозреваемом

Убийство в Николаеве / фото: mk.npu.gov.ua

Мужчина, подозреваемый в расстреле трех человек на газозаправочной станции в Николаеве, оказался коллегой убитых. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Николаевского области.

По данным правоохранителей, 48-летнний задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции из-за торговли оружием. Подозреваемый расстрелял мужчин 33-х, 51-го и 59-ти лет из-за личной неприязни. Отмечается, что злоумышленник был коллегой убитых, но перед расправой написал заявление на увольнение, которое изъяли следователи с места происшествия.

Полиция открыта уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 "Умышленное убийство двух и более лиц" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

При этом УНН сообщает, что во время задержания у подозреваемого изъяли два стартовых пистолета, пистолет Макарова и Форт. Также на заправочной станции были вскрыты кассовый аппарат и сейф.

Напомним, что правоохранители рассматривали три версии убийства трех человек на газозаправочной станции, произошедшего 18 сентября в Николаеве.