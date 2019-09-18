Очень пьян: в Николаеве задержали подозреваемого в расстреле на заправке. Фото

Подозреваемый в убийстве трех человек / npu.gov.ua

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек на заправке в Николаеве. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на момент задержания подозреваемый был очень сильно пьян.

"Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметили правоохранители.

Полиция пытается установить мотивы злоумышленника.

Напомним, что ранее в полиции назвали три возможные версии расстрела трех человек в Николаеве.