На Донбассе в собственном авто взорвался начальник ГАИ: опубликовано фото

В Донбассе, в Красном Лимане произошла авария, в результате которой погиб начальник Краснолиманского ГАИ Сергей Золотарёв.

По информации правоохранителей, трагическое ДТП произошло 30 декабря, пишет Донбасс.

Золотарев был в машине один, его автомобиль не вписался в поворот и врезался в газовую трубу на обочине. От удара машина загорелась, водителя, доставленного в больницу, спасти не удалось.

В милиции говорят, что причиной аварии стала болезнь начальника. Детали не уточняются.

Напомним, 2 января в г. Кременная на Луганщине произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля "ВАЗ-2108" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21093".

В результате ДТП водитель и пассажир первого автомобиля погибли на месте происшествия, а водитель и трое пассажиров второй машины получили телесные повреждения.