Смертельное ДТП на Буковине: микроавтобус столкнулся с легковушкой

Смертельное ДТП произошло на Буковине поздним вечером 2 января.

В Черновицкой области, в с. Суховерхов Кицманского района столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. В результате аварии 4 человека погибли, еще 4 получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на автодороге Ковель-Черновцы, водитель автомобиля" ВАЗ 2106 "выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz D 308".

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека и 4 человека пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Кицманскую центральную районную больницу ", - говорится в сообщении.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится следствие.

Напомним, 2 января, на Луганщине около половины первого ночи в г.Кременная произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями.

В результате ДТП водитель и пассажир первого автомобиля погибли на месте происшествия, а водитель и трое пассажиров второй машины получили телесные повреждения.