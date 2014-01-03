Подробности смертельного ДТП на Буковине: опубликованы фото

На сайте ГАИ Черновицкой области появились подробности аварии в Кицманском районе Буковины, в которой 4 человека погибли, еще 4 получили ранения. Также опубликованы фото этого смертельного ДТП.

По информации пресс-службы, 2 января около 22.00 в селе Суховерхов 31-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ - 2106, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz D 308, которым управлял 60-летний житель Новоселицкого района.

На момент аварии в "шестерке" находилось 7 человек. В результате ДТП водитель и трое пассажиров ВАЗа , 28-ми, 31-го и 48-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Троих пассажиров этого же автомобиля и пассажирку Mercedes с телесными повреждениями доставили в центральную районную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Другие обстоятельства трагедии выясняются.

Фото: udaicv.gov.ua