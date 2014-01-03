Подробности смертельного ДТП на Буковине: опубликованы фото

На момент аварии в "шестерке" находилось 7 человек.
По информации пресс-службы, 2 января около 22.00 в селе Суховерхов 31-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ - 2106, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz D 308, которым управлял 60-летний житель Новоселицкого района.
На момент аварии в "шестерке" находилось 7 человек. В результате ДТП водитель и трое пассажиров ВАЗа , 28-ми, 31-го и 48-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте происшествия.
Троих пассажиров этого же автомобиля и пассажирку Mercedes с телесными повреждениями доставили в центральную районную больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Другие обстоятельства трагедии выясняются.
Фото: udaicv.gov.ua